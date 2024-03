Cardi B cash sur sa fortune

Sans langue de bois, elle évalue sa fortune.

Cardi B n’a jamais eu sa langue de sa poche. Honnête et directe avec son public, elle s’est récemment confiée sur la somme d’argent qu’elle perçoit… et elle ne s’en cache pas : elle a "beaucoup d’argent".

De retour en force en 2024, Cardi B a dévoilé deux nouveaux singles : "Enough" et "Like What". La rappeuse américaine semble doucement préparer la sortie de son prochain album, six ans après "Invasion Of Privacy". Elle enchaîne les interviews et samedi 16 mars, l’interprète de "Bodak Yellow" était aux côtés de Speedy pour l’émission "360" de Complex. Sans langue de bois, Cardi B a répondu aux questions du présentateur, même les plus privées. Elle évoque notamment sa fortune alors que Speedy l’estime d’après Google à 100 millions de dollars. "J’ai gagné beaucoup d’argent ! J'ai l'impression d'avoir presque dépassé près de 80 millions de dollars", assume-t-elle.

Un chiffre qui ne s’éloigne pas tant que ça de l’estimation du présentateur. Elle insiste alors : "Je gagne beaucoup d'argent. Je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent". Mais plus l’argent rentre, plus les responsabilités arrivent. "J'ai aussi beaucoup de factures (…), j’aide beaucoup de mes amis et de ma famille". Récemment, Cardi B se confiait aussi sur une potentielle collaboration avec Rihanna, qui ne verrait le jour que si la rappeuse se sentait au niveau.