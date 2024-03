Un nouveau single chaud.

On ne sait pas si la sortie successive de plusieurs morceaux annonce que Cardi B va (ENFIN) sortir son deuxième album, mais la rappeuse est très très présente en ce moment et en musique, pas pour d'autres sujets qui nous intéressent moins. En écoutant son nouveau morceau, "Enough", on se demande bien pourquoi elle a peur de sortir son nouveau projet. Agressive, précise, son niveau est toujours aussi haut. On espère vraiment que ses singles annoncent une suite.