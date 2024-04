Shay remplit le Zénith en deux minutes !

Une nouvelle performance pour la rappeuse francophone.

Shay n’en finit plus d’impressionner. La rappeuse vient de remplir le Zénith de Paris en moins de 2 minutes, elle a donc annoncé une deuxième date qui semble déjà complète également…

🚨🚨 SHAY SOLD OUT son Zénith de Paris en 2 MINUTS !!



Elle annonce alors une seconde date !



📆 21 NOVEMBRE

DEUXIÈME DATE OUVERTE

La chanteuse belge était à l’Olympia le 29 mars dernier. L’événement était déjà complet en quelques minutes seulement. Une question d’habitude... Shay est dans l’actualité en ce moment, elle était présente ce jeudi 25 avril aux Flammes. Elle a performé avec son single "Santa Fe (Bad Gyal)" sur la scène du Théâtre du Châtelet. Elle a également reçu le prix du meilleur clip avec "Commando". Shay gagne le clip de l’année avec commando ! pic.twitter.com/UkDBwY4PcB — shaymood (@shayizi_) April 25, 2024

Le 19 janvier dernier, Shay a dévoilé son nouvel album : "Pourvu qu'il pleuve". Un troisième disque qui succède à "Antidote" paru en 2019 et qui contient 15 nouveaux titres. L'interprète de "Liquide" a invité de nouveau Niska sur "Sans Coeur", qui a recensé plus de 2 500 000 streams en seulement 1 semaine. On retrouve également Gazo et SCH.

Le 9 février dernier, la rappeuse a même remporté sa première Victoire de la Musique pour la "Création audiovisuelle de l'année" avec son hit "Commando".