Metro Boomin parle du beef entre Future et Drake

"Arrêtez d’inventer des trucs".

Le dernier projet de Metro Boomin en collaboration avec Future a son lot de surprises. Sorti le 22 mars, un titre en particulier a lancé des hostilités. Sur "Like That", Kendrick Lamar s’en prend à Drake et J. Cole, laissant alors les fans penser que Future est aussi impliqué dans ce clash.

Quelques jours après sa sortie, "We Don’t Trust You" fait déjà vibrer le monde entier avec plus de 58 millions de streams sur Spotify en l’espace de 24 heures. Aux côtés de The Weeknd, Playboi Carti, Travis Scott, Rick Ross et Kendrick Lamar, Metro Boomin et Future réalisent un sacré démarrage. Et alors que le couplet de Kendrick Lamar sur "Like That" est bien piquant envers Drake et J. Cole, des rumeurs autour d’un clash entre Future et le rappeur canadien sont apparus sur le web. Les deux artistes seraient alors en embrouille à cause d’une femme, mais Metro Boomin a vite démenti. "Arrêtez d’inventer des trucs, publie le producteur sur la plateforme X. Profitez de la musique".

Yall niggas stop making stuff up for engagement and enjoy the music — Metro Boomin (@MetroBoomin) March 24, 2024

Une rumeur qui prenait en compte notamment le couplet de Drake dans "What Would Pluto Do", extrait de "For All The Dogs" sorti en octobre dernier. "What would Pluto do? He'd fuck the ho, so I did it", crache le Canadien. Lors d'un récent concert, l'interprète de "One Dance" a également répondu à Kendrick Lamar, Metro Boomin et Future devant un public en folie. "J'ai la tête haute, le dos droit et je sais que quoi qu'il arrive il n'y a AUCUN n**** qui pourra rivaliser avec moi sur cette Terre", a-t-il lâché, laissant penser que ce beef n'est pas prêt de se terminer.