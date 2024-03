Metro Boomin révèle les secrets de son alchimie avec Future

Le producteur cultive son état d'esprit de fan pour produire des bangers.

Alors qu'il s'apprête à dévoiler son projet en commun avec Future, Metro Boomin évoque la clef de son talent et notamment aux côtés de Future. Une belle façon d'amorcer la sortie de "We Don't Trust You" ce vendredi 22 mars.

Metro Boomin surfe sur le succès depuis de nombreuses années. En 2023, il brille avec son album "Heroes & Villains" et aussi en signant la bande-originale de "Spider-Man: Across the Spider-Verse". En 2024, il est prêt à réitérer aux côtés de Future. Le producteur américain a annoncé deux projets en commun avec le rappeur américain. Pour l'occasion, il était l'invité du média de TmrO, où il évoque sa manière d'innover dans la création de sa musique. "J'essaie juste de me surprendre et ça fait partie du fait de garder cet enfant et ce fan en moi toujours en vie, explique-t-il. Tous ceux avec qui je travaille, j'ai toujours été fan d’eux. Avant même de rencontrer Future, j'ai toujours été fan au lycée".

Metro Boomin poursuit sur sa relation avec Future : "Quand je suis avec lui, c'est comme si ce fan intérieur en moi est en mode : ok, laissez-moi essayer de faire une chanson avec ce mec où je serais juste genre : ‘ouais, je veux jouer cette bombe tout le temps’. J'ai l'impression que c'est la clé". Il poursuit, évoquant la façon de faire d'autres artistes : "Peut-être qu'ils essaient juste d'obtenir de l'argent ou qu'ils essaient simplement d'obtenir cette distinction, purement pour ce qui l'accompagne ou quoi que ce soit d’autre. (...) Ils ont l'impression qu'ils doivent faire quelque chose pour tout le monde ou essayer d'apaiser ces gens, ou ‘c'est maintenant, alors laissez-moi essayer de le faire’. Ce n'est tout simplement pas pur."