Metro Boomin bat un record de streaming de 50 Cent

Il dépasse l'album phare de la discographie du rappeur, "Get Rich or Die Tryin".

Avec "Heroes & Villains", Metro Boomin a véritablement brillé en 2022. Le producteur américain vient de dépasser l'un des albums phares du rap américain avec ce projet : "Get Rich or Die Tryin" de 50 Cent, sorti en 2003.

Ce dimanche 3 mars, Charts Masters - qui partage des données sur l'industrie de la musique - a diffusé une mise à jour sur la liste Spotify des albums de rap les plus écoutés en streaming. Le dernier album de Metro Boomin rencontre un énorme succès depuis sa sortie en 2022 et continue encore aujourd'hui de faire des ravages. "Heroes & Villains" vient justement de dépasser un album très important dans l'histoire du hip-hop. Avec plus de 4,38 millions de streams, ce deuxième disque vient de prendre la place de "Get Rich or Die Tryin" de 50 Cent. Paru en 2003, le projet phare du rappeur de New York comptabilise lui 4,37 millions de streams. Un très léger écart qui permet tout de même à Metro Boomin de prendre sa 29e position.

Devant Metro Boomin, on retrouve "2001" de Dr. Dre avec seulement quelques streams d'avance. Tout en haut du podium, c'est le troisième album de Post Malone qui domine, "Hollywood's Bleeding" avec plus de 12,2 millions de streams. Le rappeur est aussi présent à la deuxième place avec "Beerbongs & Bentleys". Le défunt XXXTENTACION ferme le podium avec "?" et ses 10,4 millions d'écoutes. De son côté, Metro Boomin, "inspiré et motivé comme jamais" compte continuer sur sa lancée avec la sortie de trois albums en 2024.