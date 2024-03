Beyoncé : premières révélations sur “Cowboy Carter”

"Ce n'est pas un album country, c'est un album de Beyoncé".

Le nouvel album de Beyoncé arrive à grand pas. "Cowboy Carter" est prévu pour le 29 mars et s'annonce déjà mémorable. Un projet influencé par la country que la chanteuse américaine continue de teaser. Sur les réseaux sociaux, elle s'adresse à son public avant la sortie de l'Acte II de "Renaissance".

Beyoncé est plus présente que jamais ces derniers années. Avec la sortie de "Renaissance" en juillet 2022, la mythique artiste casse les codes et puise son inspiration dans l'électro house. Il est porté un titre devenu un véritable hit : "Break My Soul", qui comptabilise aujourd'hui plus de 427 millions de streams sur Spotify. Le 29 mars, les compteurs risquent de péter de nouveau avec "Cowboy Carter". À quelques jours de sa sortie, Beyoncé publie un long message sur les réseaux sociaux, pour faire le point sur ce nouveau disque infusé cette fois-ci de country. "Honorée d'être la première femme noire à se classer numéro un des charts country" avec ses deux premiers singles, elle remercie son public.

"Ça n'aurait pas pu arriver sans l'incroyable soutien de chacun d'entre vous. Mon espoir, c'est que d'ici quelques années, la mention de la couleur de peau d'une artiste, lié à quelconque genre de musique, ne soit plus pertinent, écrit-elle. Je travaille sur cet album depuis cinq ans. Il est né après une expérience que j'ai vécue il y a des années où je ne me suis pas sentie accueillie". Elle poursuit : "À cause de cette expérience, j'ai pu me plonger profondément dans l'histoire de la musique country pour étudier notre riche histoire musicale". Malgré les critiques, Beyoncé ne s'est pas découragée, dépassant ainsi ses limites. "Cet 'Act II' est le résultat d'un défi que j'ai relevé et j'ai pris mon temps pour mélanger les genres afin de créer mon album", avoue-t-elle. Elle évoque "quelques surprises" ainsi que la participation "de certains artistes brillants". L'interprète de "Halo" conclut : "Ce n'est pas un album country, c'est un album de Beyoncé."