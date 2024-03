Beyoncé : ce que l’on sait de son album country

Annoncé en février, il est prévu pour le 29 mars prochain.

Le nouvel album de Beyoncé arrive à grand pas. Annoncé en février en plein Super Bowl, la chanteuse américaine va proposer la suite de "Renaissance" le 29 mars prochain. Cover, titre, premiers singles, on vous dit tout ce qu'on le sait pour le moment de ce très attendu nouveau projet.

Beyoncé est prête à de nouveau casser Internet. Plus d'un an après l'Acte I de "Renaissance" où elle s'imprégnait de la musique électronique, elle s'attaque désormais à un tout nouveau genre : la country. Après la sortie des deux premiers singles, "16 Carriages" et "Texas Hold 'Em", la chanteuse dévoile enfin de nouvelles informations autour de ce nouvel album. Intitulé "Cowboy Carter", il est prévu pour le 29 mars prochain et dévoile sa pochette, sobre et élégante : une simple selle de cheval entourée d'une banderole portant le nom de l'album. Si la tracklist n'a pas été dévoilée, les rumeurs vont bon train concernant les potentiels invités de cet intriguant album de country.

Si certains internautes imaginent un duo avec Ariana Grande, la présence d'une reprise d'un célèbre morceau est presque confirmée. Ainsi, sur "Cowboy Carter", Beyoncé va proposer sa propre interprétation de "Jolene", titre phare de la discographie de la chanteuse de country Dolly Parton, sorti en 1973. C'est justement cette dernière qui a lâché cette information dans une interview pour Know News. "Je crois qu'elle a enregistré 'Jolene' et je crois que ce sera probablement pour son album country, ce qui me passionne beaucoup. Je l'adore ! C'est une belle femme et une grande chanteuse", avouait-elle. Déjà en 2020, Dolly Parton confiait son envie de voir Beyoncé reprendre son hit : "Personne n’a jamais eu de grand succès en reprenant cette chanson. J’ai toujours espéré que ça arrive un jour, avec quelqu’un comme Beyoncé, par exemple". Rendez-vous le 29 mars pour la fin du suspens.