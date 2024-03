Kanye West : stratégie incompréhensible pour “Vultures 2”

L'album n'est toujours pas disponible sur les plateformes.

Alors que le deuxième album de la trilogie prévue par Ye et Ty n'est toujours pas sorti, plus d'une semaine après la date prévue et qu'aucune communication n'a été faite à ce sujet, Kanye West et Ty Dolla $ign semblent avoir enfin publié plusieurs morceaux de "Vultures 2", mais pas de la bonne manière. Ceux qui s'attendent à trouver les chansons sur les plateformes de streaming seront déçus, mais plusieurs titres sont actuellement disponibles sur TikTok et Instagram.

Comme l'ont remarqué plusieurs comptes de fans de Kanye, "River" avec Young Thug et Leon Bridges et le sample des Backstreet Boys "Everybody" sont disponibles sur les réseaux sociaux et peuvent être ajoutés à des stories ou à des posts.

D'autres tracks de "Vultures 2" sont également apparus, notamment "Worship", "Promotion" avec Future, "Slide" avec James Blake et "Field Trip", avec Playboi Carti, Kodak Black, Lil Durk et Don Toliver.

"Everybody" and "River" have been added to Instagram's music. Will Vultures 2 be appearing tonight? 👀👀👀 pic.twitter.com/XIISLVDOd5 — YEFANATICS (@yefanatics) March 13, 2024

Kanye étant occupé par le renouveau de ses embrouilles avec Drake, semble un peu dépasser par la situation.