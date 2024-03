Kanye West : sa fille North annonce son album

À seulement 10 ans, la jeune enfant-star suit les pas de son père.

North West continue faire parler d'elle. La fille de Kanye West et Kim Kardashian a annoncé la sortie prochaine de son tout premier album. Après le featuring avec son père sur "Vultures 1", elle se lance désormais dans le grand bain avec "Elementary School Dropout".

Ça s'est passé ce dimanche 10 mars. Kanye West et Ty Dolla $ign poursuivent leur tournée des "Listening Party" de leur projet en commun "Vultures 1" et étaient ce week-end à Phoenix, en Arizona. Durant l'évènement, North West a fait une annonce folle. Après sa performance de "Talking", elle prend la parole face au public : "J’ai travaillé sur un album… qui s’appelle 'Elementary School Dropout'". À seulement dix ans, la fille de Kim Kardashian va donc dévoilé son tout premier album. Le titre est bien sûr une référence directe au premier disque de son père dévoilé en 2004 : "The College Dropout". Certifié disque de platine, il est, à l'époque, nominé dix fois aux Grammy Awards et remporte le prix du "Meilleur Album de Rap" ainsi que celui de la "Meilleure chanson de rap" avec "Jesus Walks".

Aucune autre information n'a pour l'instant été dévoilée concernant la sortie de cet intrigant projet. Une annonce qui fait suite notamment à l'incroyable succès de son featuring avec Kanye West. North West marquait l'histoire le 21 février dernier en se positionnant à la 30e place du classement Billboard Hot 100. Elle devenait alors la plus jeune artiste à occuper cette place.