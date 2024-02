Kanye West invite sa fille North West dans son nouveau double-morceau : "Talking/Once Again"

Un moment entre père et fille qui fait plaisir aux fans du rappeur américain.

L'arrivée de "Vultures" est désormais imminente. Après plusieurs mois d'attente, l'album commun entre Kanye West et Ty Dolla $ign est prévu pour ce vendredi 9 février. Un projet qui sera disponible en plusieurs parties et dont le premier single éponyme est sorti en novembre dernier. Cette semaine, Ye dévoile deux nouveaux extraits dont un interprété par sa fille, North.

"Talking" et "Once Again" s'accompagnent d'un clip minimaliste réalisé par D'Innocenzo Brothers où l'on retrouve d'entrée de jeu North West. La fille de Kanye West, née de sa précédente union avec Kim Kardashian a bien grandi. Aujourd'hui âgée de neuf ans, c'est elle qui est au centre de ce premier morceau. Devant la caméra, la jeune fille s'essaie au rap tout en se faisant coiffer. Elle apparaît aussi aux côtés de son père esquissant un rare sourire et émouvant ainsi les internautes dans les commentaires : "Voir Kanye sourire me rend si heureuse", peut-on lire.

Un visuel qui fait visiblement son effet puisqu'il comptabilise déjà plus de 2,6 millions de vues sur Youtube. Avant même sa sortie, "Vultures" connaît un énorme succès. Sa listening party prévue le 8 février à l'United Center de Chicago est sold-out, avec 23 000 places vendues en sept minutes. Une soirée qui s'annonce inédite, en espérant que le premier volume "Vultures" voit vraiment le jour cette nuit-là. Les deux autres volumes seront ensuite dévoilés le 8 mars et le 5 avril prochain.