Kanye West et Ty Dolla $ign en studio pour "Vultures 2"

Ty Dolla $ign et Kanye West sur scène en février 2024 (capture instagram)

Le projet est prévu pour le 8 mars.

Ye et Ty ne s'arrêtent plus. Quelques semaines seulement après avoir dévoilé "Vultures 1", les deux rappeurs américains passent leurs temps en studio pour boucler le deuxième volet de ce projet en trois parties, "Vultures 2".

Grâce au célèbre rappeur et producteur French Montana, on sait maintenant que "Vultures 2" arrive vite même si avec Ye, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle surprise. French a en effet dévoilé des images prises en studio où tout le monde est au travail.

L'artiste natif de Casablanca pourrait même apparaître sur le deuxième opus de "Vultures", Kanye West est d'ailleurs présent sur deux morceaux du dernier projet de French, "Mac & Cheese 5".

Kanye, qui a récemment démenti la préparation d'un album solo, semble plus sûr de lui que jamais à propos de sa collaboration avec Ty.

"On a le morceau numéro 1 dans le monde, l'album numéro un dans le monde, avec des instrus de haut niveau, des lyrics au top, des refrains au top, des invités au top. Je suis le plus grand artiste tous genres confondus et je suis encore en train de m'échauffer."

Les derniers chiffres vont dans son sens, pour la onzième fois de sa carrière, il a atteint la première place du Billboard avec "Vultures 1", atteignant 56 millions de streams au cours des 24 premières heures d'exploitation.

Et même chez nous ça cartonne puisque son Bercy surprise le 28 février dernier s'est rempli en 20 minutes et le show fut total !