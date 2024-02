Kanye West et Ty Dolla $ign : “Vultures” n’est pas sorti !

Ils organisaient pourtant une listening party hier soir.

On avait l'espoir que cette fois soit la bonne. Mais non, alors qu'il était prévu pour sortir ce matin, l'album commun de Kanye West et Ty Dolla $ign, "Vultures", n'est toujours pas disponible. Une situation qui commence à agacer certains de leurs fans, déçus de voir ce projet repoussé une nouvelle fois. Pourtant, depuis la sortie il y a quelques jours d'un nouveau single intitulé "Talking/Once Again" en featuring avec la fille de Ye, North West, tous les signaux semblaient au vert. Mais il faut croire que les deux rappeurs ont trouvé de nouvelles raisons de ne pas sortir l'album...

KANYE WEST DID NOT DROP VULTURES. pic.twitter.com/FOc8s6wmA8 — Hip Hop All Day (@HipHopAllDayy) February 9, 2024

En attendant de pouvoir un jour découvrir cet album, on peut toujours se consoler avec les images de leur listening party qui se tenait la nuit dernière dans un stade de Chicago. Devant des milliers de personnes en folie, Ye et Ty Dolla $ign ont dévoilé morceau par morceau la première partie de ce projet "Vultures". On y retrouve notamment des connexions avec YG, Lil Baby, Freddie Gibbs, Quavo, Playboi Carti, Travis Scott ou encore Future. Un casting XXL qu'on aurait adoré pouvoir enfin découvrir sur les plateformes, mais visiblement, il va falloir rester encore un peu patient...

L’ENTRÉE DE KANYE WEST & TY DOLLA SIGN POUR LA LISTENING PARTY DE “VULTURES” 🤯pic.twitter.com/hfklEtDFPx — WRLD (@wrld_mag) February 9, 2024