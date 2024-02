Kanye West : "Vultures" est enfin disponible

Avec du très beau monde en feat.

Cet album est une histoire de rebondissements. Après plusieurs reports, le projet commun "Vulture 1" entre Kanye West et Ty Dolla Sign est enfin disponible ce samedi 10 février. Même si, pendant un moment, il ne l'était pas sur Spotify...





On ne sait pas pourquoi l'album n'a pas pu être disponible pendant plusieurs heures sur la plateforme de streaming la plus populaire du monde, mais le plus important, c'est que c'est le cas actuellement. Car malgré les polémiques, Kanye West continue d'écrire sa légende aux États-Unis et dans le monde entier. Cet album était très attendu par la majorité des fans, c'est le moins que l'on puisse dire.

"Vulture 1" contient 15 morceaux, dont des featurings avec Travis Scott, Playboi Carti, Quavo, Lil Baby, Charlie Wilson, YG, Chris Brown, Rich The Kid et North West. Un casting XXL.



Ce projet avait été retardé de plusieurs mois. Au départ, de nombreux fans pensaient que Ye et Ty présenteraient leur album commun le 6 octobre pour concurrencer l'album "For All the Dogs" de Drake. "Vultures" n'est jamais apparu ce jour-là, et Ty a ensuite rassuré ses fans lors d'un concert en novembre en leur annonçant que le projet arrivait "très bientôt". Depuis, que des reports avaient eu lieu pour différentes histoires, jusqu'à sa sortie tardive ce week-end.