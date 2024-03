Kanye West : les sessions d'écoute de "Vultures" ont rapporté 12 millions de dollars !

Un sacré business !

Encore un super coup marketing bien senti par Kanye West. Avec son compère Ty Dolla Sign, les cinq soirées d'écoute pour leur album commun "Vultures 1" auraient rapporté plus de 12 millions de dollars en ventes de billets. Tout simplement énorme.

🚨 L’ENTRÉE DE KANYE WEST & TY DOLLA SIGN À BERCY 🤯 pic.twitter.com/X2Rmnc6ea4 — WRLD (@wrld_mag) February 25, 2024



Selon Billboard, les premières estimations de recettes pour les événements d'écoute qui ont commencé à Chicago le 8 février et se sont terminés à Paris le 25 février semblent impressionnantes. Les deux premiers événements, qui ont eu lieu aux États-Unis avant que les deux artistes ne s'envolent pour l'Europe pour deux concerts en Italie et un en France, ont rapporté environ 2,4 millions de dollars de ventes de billets chacun. Les chiffres de vente pour les soirées d'écoute en Europe ne sont pas encore disponibles, mais tous les spectacles ont affiché complet et les billets ont été vendus à des prix similaires, entre 140 et 220 dollars.