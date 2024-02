Kanye West sort du silence après les problèmes de "Vultures" sur les plateformes

La légende américaine a donné son point de vue...

Cet album était une sacrée histoire de rebondissements. Après plusieurs reports, plusieurs gros problèmes avec les plateformes de streaming, le projet commun "Vulture 1" entre Kanye West et Ty Dolla Sign était enfin disponible le 10 février dernier. Kanye West s’est exprimé sur ce sujet.

Ce jeudi 15 février, les fans ne pouvaient pas écouter le projet sur Apple Music pendant un temps, puisque l’album était supprimé intégralement de la plateforme de streaming. Il a fait finalement son retour quelques heures plus tard, mais sur Spotify, le morceau "Good (Don't Die)" n’était plus disponible à cause d’un problème de sample avec un titre de Donna Summer "I feel Love"… une histoire sans fin.

Kanye West a envoyé un simple message à ses fans après tous ces problèmes de taille : "Avec tous les problèmes qui ont retiré l'album, allez sur Yeezy.com pour acheter l'album : )))"

Vultures 1 a d'abord été distribué par FUGA, mais la société a ensuite déclaré dans un communiqué à Billboard qu'"un client de longue date de FUGA a livré l'album Vultures 1 via les processus automatisés de la plateforme, violant ainsi notre accord de service." L'album a ensuite été retiré du streaming avant qu'un nouvel accord de distribution ne soit conclu avec Label Engine, qui avait également géré la sortie des singles "Vultures" et "Talking/Once Again".

Pour le morceau "Good (Don't Die)", la succession de Donna Summer a parlé sur Instagram peu après la sortie de Vultures 1 : "Kanye West a demandé la permission d'utiliser la chanson de Donna Summer, 'I Feel Love', cela lui a été refusé. Il a changé les paroles, a demandé à quelqu'un de la rechanter, ou a utilisé l’IA, mais c'est 'I Feel Love'... violation du droit d'auteur !"

L’album rencontre un sérieux succès, avec des chiffres impressionnants. Avec seize titres dont des featurings avec Freddie Gibbs, Quavo, Playboi Carti, Travis Scott ou encore Lil Durk et Chris Brown, Kanye West et Ty Dolla $ign frappent fort. 24 heures après sa sortie, l'album comptabilisait 56 millions de streams et se retrouvait à la première place dans plus de 100 pays. Sorti en indépendant sur son propre label YZI, Kanye West était même l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify un jour après sa sortie.