Kanye West remplit l’Accor Arena en 20 minutes

Depuis la sortie du projet en commun de Kanye West et Ty Dolla $ign, son succès est indéniable. "Vultures" fascine le monde entier et pour le plus grand bonheur des fans, une belle surprise vient couronner le tout : un concert à l'Accor Arena de Paris. Si vous êtez tentés par l'évènement, vous pouvez déjà abandonner. Le show est déjà sold-out et en un temps record.

Annoncée plus tôt dans la semaine, la vente des places était prévue pour le 20 février à 10 heures et coup de tonnerre : en seulement 20 minutes, le concert de Kanye West et Ty Dolla $ign était complet. Une véritable prouesse pour les deux rappeurs américains qui sont les troisièmes artistes à remplir la salle parisienne aussi rapidement. En deuxième position, on retrouve Aya Nakamura qui vendait l'intégralité des tickets en 15 minutes et en première position, Kendrick Lamar en trois minutes.

Les interprètes de "Carnival" donnent alors rendez-vous à leur public français le dimanche 25 février prochain. Une date qui approche à grand pas et qui sera probablement un évènement historique. Les deux artistes interpréteront l'intégralité dans ce qu'ils appelent une "Listening Experience". Dans la continuité de leur succès, ce concert est la cerise sur le gâteau. En 24 heures déjà, "Vultures" comptabilisait plus de 54 millions de streams. En une semaine, Ty Dolla $ign et Kanye West réalisent 148 000 ventes. Impressionnant.