Eminem produit un documentaire sur les fans inspirés de “Stan”

En 2000, Eminem sort l'un des morceaux phares de sa discographie : "Stan". Extrait de son troisième album "The Marshall Mathers LP", il raconte l'histoire d'un fan nommé Stan qui perd totalement le contrôle de soi quand il se rend compte que son rappeur préféré ne répond pas à ses lettres. Stan, c'est aussi le nom qu'on donne aux fans de l'interprète de "Without Me". 24 ans après ce titre, Eminem va co-produire un documentaire intitulé "Stans".

Le mot "stan" est aussi la contraction des mots "stalker" et "fan". Justement, avec ce nouveau projet, Eminem poursuit sa quête autour des superfans et la relation qu'ils entretiennent avec leur idole. Via sa boîte de production Shady Films et en association avec DIGA Studios, Hill District Media et Paramount/MTV, "Stans" verra le jour plus tard dans l'année. Réalisé par Steven Leckart, ce documentaire est un "voyage révélateur, avant-gardiste et désarmant personnel dans le monde du superfandom, raconté à travers l'objectif de l'un des artistes les plus emblématiques et les plus durables au monde, Eminem, et des fans qui l'adorent", apprend-on dans le synopsis.

Pour Variety, le manager d'Eminem Paul Rosenberg s'est confié au sujet de ce film. Pour lui, ce "sera l'occasion pour nous de tourner la caméra et de demander au public d'être des fans - et dans certains cas, des fanatiques. Il s'agit d'une étude sur relation entre la fanbase et l'artiste à travers l'objectif de l'une des chansons les plus fascinantes d'Eminem et de l'un des artistes les plus importants au monde".