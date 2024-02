Eminem visé par un nouveau diss-track de Benzino

Les anciens sont en feu !

Si les clashs dans le rap US peuvent parfois très mal tourner, la plupart du temps, les choses restent dans le domaine du "musical", dans un but de divertissement et aussi de compétition. Et quand ça reste dans ce registre, on adore, cela donne souvent des moments de rap très savoureux, comme entre Jay-Z et Nas avec "Ether" et "Takeover". Cette semaine, c'est Benzino et Eminem qui nous mettent bien avec leur affrontement, qui compte déjà pas moins de 3 diss tracks, et plutôt qualitatifs !

Car oui, Benzino vient à nouveau de sortir un nouveau diss track contre Eminem, son deuxième en quelques jours, alors que leur rivalité, elle, dure depuis vingt ans, à l'époque de la sortie de "The Eminem Show". Cette fois, le morceau s'appelle "Rap Elvis", et il sonne un tout petit peu plus moderne que "Vulturius" sorti en début de semaine. Avec, là encore, des phases qui font mal, dans lesquelles le Benz' affirme qu'Eminem n'est pas un vrai gars de Detroit, qu'il n'est jamais dans sa ville, pour qui il n'aurait jamais montré d'amour, bref, clairement pas un gars de la street.

Il va même plus loin en rappelant à tout le monde qu'Eminem n'est même pas du Michigan, mais du Missouri. Il fait ensuite le bilan de son parcours dans l'industrie, en lui disant qu'à part 50 Cent, Eminem n'a jamais sorti personne de la merde. Au contraire, tout le monde (Westside Gunn, Conway The Machine, Benny the Butcher, Royce da 5'9") a quitté son label. Évidemment, la comparaison avec Elvis prend tout son sens : le blanc qui se met à jouer de la "black music" et qui récolte tous les lauriers pendant que ceux qui l'ont inspiré galèrent et n'ont pas de reconnaissance.

Forcément, il y a beaucoup de mauvaise foi et d'exagération, ça reste un diss track. Mais on pense tout de même que ça va faire bien mal à Eminem, cette fois !