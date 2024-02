Moha La Squale arrêté en Allemagne après une cavale de plusieurs semaines

Le rappeur était assigné à résidence sous surveillance électronique.

Moha La Squale s'était fait plutôt discret ces derniers mois, et c'est bien normal. Le rappeur est accusé de violences et séquestration par cinq femmes depuis 2020 et n'avait pas trop d'intérêt à attirer l'attention. Il avait été remis en liberté pendant l'été 2023, une liberté surveillée : assigné à résidence, il était également placé sous surveillance électronique. Mais ça n'a apparemment pas empêché Moha de partir en cavale, et même de quitter la France, pour se rendre en Allemagne.

Car c'est en Allemagne qu'il a été interpellé il y a plusieurs jours maintenant, selon plusieurs articles de presse. La cavale durait depuis plusieurs semaines si on en croit les médias, car Moha la Squale aurait pris la fuite en décembre 2023. Il a cette semaine été remis aux autorités françaises, et devrait passer devant le juge d'instruction ce vendredi 9 février. Juge qui pourrait notamment annuler cette assignation à résidence pour le renvoyer en détention provisoire.

Tout ça en attente d'un procès qui met une éternité à arriver. Cela fait désormais 4 ans que les accusations ont été portées contre Moha La Squale, et toujours pas de procès, on a rarement vu la justice fonctionner aussi lentement... Que ce soit pour les plaignantes, ou pour le rappeur (qui continuait, en juillet, de clamer son innocence), on espère que cette histoire sera réglée dans l'année. En tout cas, la descente aux enfers continue pour l'ancienne "future grande star" du rap français.