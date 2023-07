Moha La Squale est libre

Il avait été incarcéré il y a plus d'un an.

Déjà mis en examen pour agression sexuelle et violences contre d'ex-compagnes, Moha la Squale avait été mis en examen puis placé en détention depuis le mois de juin 2022. Pour rappel au printemps 2022, Youssra la plaignante avait dénoncé les agissements du rappeur (Mohamed Bellahmed de son vrai nom) et avait indiqué qu'il l'avait "tapée" à plusieurs reprises et "menacée avec un couteau" .

Elle avait aussi évoqué un viol et diffusé une photo d’elle le visage ensanglanté à la suite de coups qui lui auraient été portés à Amsterdam. Un mandat d'arrêt avait été émis contre Moha La Squale pour non-respect de son contrôle judiciaire dans cette affaire d'accusation d'agression sexuelle, violences et séquestration.

Désormais, l'interprète du titre "Luna" est libre ! Sur Twitter, il a partagé une photographie posé tranquillement avec une cigarette. En légende, il écrit : "Libérable depuis le 16/06/2023. Merci pour tout la miff, merci pour tous les amours des îles, je vous aime tous, vous savez pas comment. Je vous dis à très bientôt".

Merci pour tout la miff, merci pour tous les amours des îles, je vous aime tous vous savez pas comment

Je vous dis à très bientôt. ❤️ pic.twitter.com/iwwHkD7iko — Moha La Squale (@LaSqualee) July 16, 2023

Dans cette affaire, son avocate n'avait fait aucun commentaire sur l'avancement du dossier, ni sur la détention de son client. Au total selon une source proche du dossier, il était mis en cause par des plaintes de six ex-compagnes dont les premières accusations remontent en septembre 2020. Pourtant de son côté, Moha la Squale avait clamé son innocence sur Twitter et dénoncé le côté "hystérique" de la plaignante.

"Je n’ai jamais au grand JAMAIS levé la main sur une femme. Ce complot a été [perpétré] pour me nuire" s’était-il défendu en avril 2021.