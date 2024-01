50 Cent et Eminem vers un album commun ?

C'est la rumeur folle du moment.

50 Cent et Eminem ont toujours entretenu de très bons rapports, et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Les gens le savent, c'est Eminem qui a donné une carrière à Fifty, en le présentant notamment à Dr. Dre alors que Fifty débutait dans le game. Depuis, les deux rappeurs ne se lâchent plus, étant très fidèles en amitié, et ils n'arrêtent pas de se défendre l'un et l'autre. Pourtant, malgré cette véritable amitié solide, on a eu assez peu de morceaux ou de projets entre les deux rappeurs au fil des années. Il y a bien eu quelques featurings, ou des productions signées par Em'.

Mais pas d'album commun, par exemple. Une chose qu'on pourrait d'ailleurs bientôt voir arriver, même si ici, de France, on n'y croit pas trop. Eminem était invité dans l’émission de DJ Whoo Kid, le DJ historique de 50 Cent, et ce dernier l'a notamment questionné sur cette histoire d'album commun. Le Slim Shady répond alors :

"D'où est-ce que ça sort, ça ? Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais c'est fou. J'essaie de le pousser à faire un nouvel album depuis tellement longtemps. On a besoin d'un nouvel album de Fifty, genre, pour de vrai mec. Fifty est sur sa lancée maintenant... Il est sur cette lancée depuis la tournée, et je lui ai dit que s'il avait besoin d'un putain de... quoi que ce soit dont il ait besoin venant de moi, je suis là. Ce serait vraiment incroyable, un album avec lui et moi".

La porte n'est donc pas du tout fermée, mais on continue à ne pas trop y croire, car ça fait un bout de temps que 50 Cent n'a pas sorti d'album. Quant à Eminem, même s'il est toujours plus ou moins actif, ses derniers projets sont loin du niveau de ses premiers classiques, et on n'aimerait pas qu'il se mette dans la tête de faire un album avec Fifty dont le rendu serait mauvais.