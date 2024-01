50 Cent s’excuse auprès de tous ceux qu’il a offensé

Oui oui, vous ne rêvez pas.

Alors qu'il envoyait des nouveaux piques à Diddy pas plus tard qu'hier, 50 Cent semble s'être mis en mode rédemption. Dans une nouvelle publication sur Instagram, le rappeur new-yorkais a en tout cas partagé ses excuses à ceux qu'il a pu offensé par ses propos trop souvent moqueurs, parfois même insultants. Il appelle même ses opposants à enterrer la hâche de guerre pour travailler ensemble. C'est tellement improbable qu'on en arriverait presque à douter de sa sincérité !

"Hé, si je vous ai offensé d'une quelconque manière, je voudrais m'excuses. GLG GreenLightGang on peut faire beaucoup de choses ensemble, pourquoi se mettre les uns contre les autres."

Ces dernières semaines, Fif prend un malin plaisir à tourmenter Diddy, qui est en ce moment accusé de multiples agressions sexuelles. Récemment, il se moquait notamment de son absence annoncée lors de la prochaine cérémonie des Grammy Awards, ajoutant qu'il ne recevra de toute façon jamais de récompense. Mis à part Diddy, Rick Ross et Meek Mill sont aussi dans le viseur de Fif, qui n'hésitait pas à les troller sur les ventes de leur album commun "Too Good to Be True". On a donc bien du mal à imaginer 50 Cent vouloir faire la paix avec tous ses ennemis, d'autant plus que la liste semble s'allonger d'année en année. Mais encore une fois en cette nouvelle année, on est jamais à l'abri d'une grosse surprise !