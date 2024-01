21 Savage : l'annonce de son biopic n'était qu'un coup de com'

Pour la promo de son album "American Dream".

On y croyait dur comme fer mais non, 21 Savage ne sortira pas de biopic au cinéma cet été. Cette annonce n'était qu'un coup de communication pour la promo de son nouvel album "American Dream". C'est le rappeur lui-même qui a dévoilé la supercherie dans une interview sur le podcast américain The Club Shay Shay. Il avoue donc que la bande annonce diffusée il y a quelques semaines n'était en réalité qu'une "parodie". Et elle était tellement crédible que tout le monde est tombé dans le panneau...

"Non, c'était une parodie. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être [un vrai film] un jour. Mais les gens détesteraient voir ça maintenant. Parce qu'ils vont se dire : "Pourquoi 21 Savage mérite une histoire, un film sur lui ? Qu'est-ce qu'il a fait ?". Tu sais comment sont les gens."

Ce n'est donc pas cette année que l'on découvrira le parcours de 21 Savage sur grand écran, interprété par Caleb McLaughlin et Donald Glover. Mais le rappeur originaire d'Angleterre ne reste pas pour autant fermé à l'idée de se raconter un jour dans un biopic. Tout n'est donc pas perdu, mais il va falloir rester patients !

Cette "parodie" est en tout cas un très joli coup de communication pour son dernier album "American Dream", disponible depuis le 12 janvier dernier. De nombreux featuring sont à retrouver sur ce projet, notamment avec Doja Cat, Metro Boomin, Young Thug, Lil Durk, Travis Scott, Summer Walker, Brent Faiyaz, Burna Boy ou encore Mariah the Scientist.