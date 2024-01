Le clip a très bien marché !

Avec la sortie de son nouveau clip "Redrum", 21 Savage nous montre une fois des plus qu’il peut dépasser toutes les frontières avec sa musique. La vidéo a comptabilisé plus de 3 millions de vues en à peine trois jours ! Ce clip a été réalisé dans le but d’accompagner son album solo "American dream". Dans la vidéo, on peut voir le rappeur en compagnie de ses potes dans les escaliers sur le haut d’un bâtiment.