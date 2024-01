Les 6 concerts rap qu'il ne fallait pas rater en 2023

C'est l'heure bu bilan !

Si 2023 a été une année plutôt sobre en ce qui concerne les grosses sorties rap, que ce soit en France ou aux States, elle aura été une année très prolifique en ce qui concerne les concerts. Des shows bien longs, bien consistants, avec des scénographies de qualité, un public très nombreux au rendez-vous, et des moments marquants dont les vidéos vont continuer de circuler sur Twitter pendant encore longtemps. Et à l'heure de démarrer cette année 2024, on va faire le point sur tous les grands moments de scène du rap game en 2023.

50 Cent à La Défense Arena, le 3 novembre

On commence directement par le plus gros morceau, surtout pour les anciens, même si les jeunes aussi ont forcément écouté la musique de Fifty. En novembre, le plus gros clasheur de l'histoire du rap new-yorkais était de passage à La Défense Arena pour une occasion un peu particulière : les 20 ans de l'album classique "Get Rich Or Die Tryin". Un album qui aura marqué plusieurs générations d'auditeurs et qui aura changé le visage du rap à jamais, notamment grâce aux refrains chantés de 50 Cent qui mettent une ambiance incroyable. Ambiance qu'on a retrouvé, le temps d'une soirée à La Défense, devant 40 000 spectateurs déjà conquis. Medley de ses meilleurs couplets, changements de tenues plusieurs fois pendant le show, des lasers, des confettis, des décors qui renvoient à Brooklyn ou à Paris : on peut dire que 50 Cent a honoré son rang, malgré son heure de retard au début du show.

Usher à La Seine Musicale, septembre/octobre

On continue avec un autre très gros poids lourd de l'industrie, Monsieur Usher. 45 ans, 30 ans de carrière, et le chanteur a toujours autant de feu dans le bassin, et de miel dans la voix. Le taulier du RnB des années 90/2000 a gâté ses fans français en 2023, avec non pas 1, mais bien 8 concerts à la Seine Musicale, cette salle très récente (inauguration en 2017) qui se situe au milieu de la Seine, à Boulogne. 8 shows de folie, pendant lesquels Usher s'est donné à fond, avec une scénographie et des décors de malade, transformant la scène en salle de poker ou en strip-club, clin d’œil à la ville d'Atlanta où il a longtemps vécu. Le costume blanc et le manteau de pimp, les chorégraphies très poussées (avec même quelques barres de pole dance pour les danseuses), rien à ajouter : Usher était comme à la maison, et il aurait vraiment respecté ses fans avec ces shows de qualité.

Hamza à Bercy, le 22 novembre

Cette année encore, Hamza a sorti un album, et les gens ont essayé de faire comme si ça n'était pas un grand événement. Mais une fois de plus, Hamza a fait taire tout le monde, en faisant atteindre à "Sincèrement" des chiffres qu'on n'a quasiment pas revu dans le rap FR pendant toute l'année. Toujours aussi populaire en France, le rappeur belge a donc saisi l'occasion de remplir son tout premier Bercy, et là encore, mission accomplie. Une entrée sur "Introduction" qui restera dans les mémoires, la venue surprise de SCH sur scène pour mettre le feu à la foule avec "Fade Up", ou encore de Gazo pour "Drill FR 5", ou encore l'incroyable moment où il chante "Free YSL", et un public qui semblait connaître 100% de ses titres par coeur, on n'avait pas besoin de plus pour mettre Hamza dans notre top des concerts en 2023.

Hamza qui interprète “FREE YSL” ce soir à Bercy avec une ambiance de fou 🤯pic.twitter.com/1xrh6ymWGH — WRLD (@wrld_mag) November 22, 2023

Gazo à L'Accor Arena, le 16 novembre

Gazo est-il LE rappeur français de 2023 ? On n'a pas la réponse mais ce qui est sûr c'est qu'on a parlé quasiment que de lui, il est même rentré dans le top 3 des artistes Rap FR en termes d'auditeurs mensuels sur Spotify. Fort de ce nouveau statut, il s'est même offert un Bercy, où il a enflammé la salle, mais a également invité tout le game à venir faire la fête avec lui. Kalash, Favé, Heuss l'Enfoiré, Soolking, Kerchak, Leto, Koba, Tiakola (assez malchanceux ce soir-là) et surtout Freeze, sont tous venus s'amuser avec Gazo à l'Accor Arena, pour le plus grand plaisir des fans. Ce Bercy était peut-être la vraie grande messe du Rap FR cette année, en plus il a pu présenter sur scène quelques morceaux issus de son album commun avec Tiakola, autre gros carton de 2023. Pour l'occasion, le rappeur avait sorti sa tenue la plus folle mais il n'a pas hésité à tomber le blouson luxueux qu'il avait sur les épaules. Comme souvent avec Gazo, la débauche d'énergie était au rendez-vous, et on l'intègre avec plaisir à notre Top des meilleurs concerts de l'année.

GAZO & FREEZE CORLEONE ont fait exploser l’ACCOR ARENA avec DRILL FR 4 ! 🤯🔥 pic.twitter.com/K32NvsoAVM — Midi/Minuit (@midiminuit__) November 16, 2023

Dinos à Bercy, le 10 mars

Récompensé lors de la cérémonie "Les Flammes", Dinos était bien un des rappeurs très importants de l'année 2023, notamment grâce à la sortie de "Hiver à Paris" en toute fin d'année 2022. Désormais reconnu par un public beaucoup plus large, il s'est mis comme objectif remplir son tout premier Bercy. Une ascension folle pour celui qui rappait encore il y a deux ans "Tout c'que j'voulais c'était remplir l'Olympia", car c'est bien à la scène de l'AccorArena qu'il a mis le feu, en mars, dès les premières notes de son entrée sur scène. Une performance réalisée quasiment sans aucun playback, contrairement à beaucoup de ses collègues, et le résultat s'est fait sentir immédiatement : on a l'impression d'avoir assisté à une vraie perf unique, qu'on ne reverra peut-être jamais. Mention spéciale aux nombreux invités qui ont tous fait le job, comme Hamza, Werenoi, Laylow ou encore Ali et Jacky Brown, les pionniers venus donner de la force à Dinos. Un Bercy réussi d'une main de maître, qui vient couronner un parcours assez fou pour le rappeur du 93, qui était longtemps resté catégorisé dans un style de kickeur, qu'il a aujourd'hui bien étoffé pour proposer une musique très variée. On a hâte de voir ce qu'il prévoit pour la suite !

SCH au Vélodrome, le 22 juillet

Non mon gâté, on n'allait pas finir ce top sans mentionner un des plus gros concerts de rap s'étant déroulé en 2023. Ça n'a peut-être pas eu lieu à Paris, mais Marseille aussi est une des capitales du rap en France, et SCH a depuis longtemps conquis l'Hexagone en entier. Le S a profité de l'été et de la fin de la saison en Ligue 1 pour booker le Vélodrome et y mettre le feu devant plus de 53 000 spectateurs. Des chiffres qui commencent à causer... Et JVLIVS n'a pas fait les choses à moitié, pour ses dix ans de carrière. Vous connaissez son goût pour la sape, alors vous ne serez pas étonné si on vous dit qu'il a sorti ses blousons les plus chers, ses pantalons les plus inattendus, et aussi un kimono, évidemment. On a eu droit à tous ses plus grands morceaux, qu'il s'agisse de ses hits ou de classiques comme "A7". Pour ceux qui ont du mal à croire que c'était un des plus grands moments sur scène en 2023, dites, vous que le concert été retransmis à la télévision, et qu'il a même eu droit à un film qui est sorti en novembre. On vous invite d'ailleurs à aller le voir !

Joé Dwèt Filé à Bercy, le 7 octobre

On sait, vous allez nous dire que Joé Dwèt Filé ne fait pas du rap. En tout cas, il fait de la musique, et de la bonne musique ! En 2023, s'il y a bien un artiste qui a marqué Bercy, c'est lui. Avec son album "Daddy 9", le chanteur d'origine haïtienne a encore franchi une étape, en remplissant une fois de plus l'AccorArena de Bercy le 7 octobre. Les places se sont vendues tellement vite, et l'artiste a passé un tel bon moment, qu'il a d'ailleurs déjà réservé Bercy pour deux autres concerts en décembre 2024. Il faut dire que le show était incroyable : des tenues vraiment folles, des danseuses et des chorégraphies bien rythmées, qui ont fait mouche sur la foule déjà conquise, qui a eu droit aux plus grands tubes de leur chanteur préféré. On ajoutera qu'il a en plus eu le bon goût d'inviter Monsieur Fally Ipupa sur scène. Et après avoir fait un carton à Bercy, il y est d'ailleurs retourné en décembre, pour l'event de fin d'année "Xmas Vybe", où là encore, il a fait danser et chanter tout le monde. On vous le dit, Joé et les concerts à Bercy, c'est une histoire qui va durer !