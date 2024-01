Werenoi annonce que son album est terminé avec une exclu

Le rappeur veut repartir sur les mêmes bases que 2023

Werenoi est de retour ! Le rappeur originaire de Montreuil a dévoilé une nouvelle exclu. Une annonce d’un nouveau projet ne devrait plus trop tarder… "Album terminé, surveillez le ciel" écrit-il sur son compte Snapchat. Ce qui est sûr, c’est qu’on a hâte d’en savoir plus sur ce nouvel album, qui serait déjà terminé selon son producteur Babs Plr. Une productivité assez impressionnante, surtout après sa grosse année 2023.

L’artiste, très mysterieux sur son personnage, son identité et sa vie privée, est une véritable révélation sur l’année 2023. En mai, le rappeur est sacré Révélation masculine de l'année à la Cérémonie des Flammes. Avec son projet "Carré" sorti en mars, il se classe à la première place du podium des albums les plus vendus sur cette année fructueuse pour le rap français. Il s’est vendu à 196 375 exemplaires. "Laboratoire" compte plus de 60 millions de streams seulement sur Spotify. L'année 2023 a de nouveau été une année très fructueuse pour le rap français. Genre le plus écouté en France, il mène la danse dans de nombreux classements, notamment celui des albums les plus vendus en 2023. Retrouvez le classement complet ici.