Zola : un morceau en hommage à sa mère dans son nouvel album

L’album commun "Frères Ennemis" de Zola et Koba laD qui sortira fin janvier fait monter la pression. Zola dévoile un peu plus chaque jour la composition de l’album. Dans un entretien chez Hip Hop DX France, le rappeur du 91 a annoncé qu’un morceau en hommage à sa mère sera présent sur le projet : "Pour les CD en physique, y’a deux exclus de Zola et 2 de Koba. Il y a une des exclus que j’ai appelée CAFÉ, que j’ai faite par rapport à ma mère. C’est un morceau fort pour moi, carrément je pleurais dans la cabine."

Zola :



« Pour les CD en physique (album commun avec Koba LaD), y’a deux exclus de Zolaski et 2 de Kobz. Il y a une des exclus que j’ai appelé CAFÉ, que j’ai fait par rapport à ma mère. C’est un morceau fort pour moi, carrément je pleurais dans la cabine ». 🕊️ pic.twitter.com/Adx7teL0NB — HipHopDX France (@HiphopdxFR) December 25, 2023

En juin dernier, Zola perdait tragiquement sa maman, victime d'un accident de la route. Fabienne Dufournet, 55 ans, circulait à vélo et avait été percutée par une voiture à Lure (Haute-Saône).

Les deux rappeurs Zola et Koba LaD ne semblent plus se quitter depuis leur réconciliation. Ils s’affichent régulièrement sur les réseaux sociaux. "Donc moi, je vais quitter cette terre comme ça, alors que je peux faire le projet de l’année avec le gars qui voulait me finir ? Vous êtes des oufs. On va marquer notre époque." dit Zola sur ses stories Instagram, avant de poursuivre "On a fait l’album en deux semaines à Barcelone avec Koba LaD. Mais croyez-moi, no skip." Les deux artistes avaient sorti leur premier extrait le 08 décembre dernier avec le clip "Aller sans retour".