The Game : son beef avec Eminem à cause de Dr. Dre

Tout ça parce qu'il est rancunier.

The Game n'a jamais caché être en clash avec une bonne partie du rap game. Ce que l'on ne savait pas en revanche, c'est que son embrouille avec Eminem partait en réalité d'une rancoeur envers Dr. Dre. En interview avec DJ Vlad, The Game raconte donc ce qui l'a poussé à piquer Eminem dans son morceau "The Black Slim Shady" sorti en août dernier.

"En envoyant des coups à Eminem et en moquant de lui, c'était juste moi qui était en colère contre Dr. Dre. Dre ne peut pas me surpasser, donc je me suis tourné vers Em, juste parce que c'est comme ça que je me comporte parfois. Mais ça a toujours été compétitif."

Ce n'est pas la première fois que The Game s'explique sur ses problèmes avec Dr. Dre. Dans un passage chez Drink Champs en 2022, il expliquait que "Kanye West avait fait plus pour moi en deux semaines que Dre pendant toute sa carrière". Il était aussi visiblement agacé de ne pas avoir été invité lors de la mi-temps du Superbowl qui réunissait Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent et Snoop Dogg.

"La vraie raison pour laquelle je n'étais pas au Superbowl, c'est parce que je ne suis pas un artiste "fiable". Tu ne sais pas ce que The Game peut faire sur scène. Ils ont préféré choisir des artistes plus safe."

A ce jour, on ne sait pas réellement si la hache de guerre entre The Game et Dr. Dre est enterrée. On sait en revanche que lorsque le rappeur est contrarié, il n'hésite pas à le faire savoir, quitte à tirer un peu sur tout le monde...