Le TOP 10 rap français pour la rédaction de Generations

La rédaction a voté pour ses albums préférés de l'année 2023 en rap français.

Après la révélation du TOP 10 International, voici maintenant la pièce de choix, le TOP rap français. Là encore, il y a eu débat et beaucoup d'échanges. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes d'horizons très différents ont trouvé grâce à nos yeux, preuve que le rap français se porte bien, qu'il est diversifié et qu'à Generations, vraiment, on a la même passion mais pas du tout les mêmes goûts. Mais là encore, c'est la démocratie qui l'a emporté et tous les projets qui se retrouvent dans cette liste sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. Cela s'est parfois joué à rien mais voici le TOP 10 rap français de Generations !

Hamza "Sincèrement"

Avec "Sincèrement", Hamza mérite amplement cette première place. Le troisième album du rappeur belge paru le 17 février est le fruit de deux ans de travail et propose ici la parfaite fusion de ses multiples langages artistiques. Tantôt romantique et sensuel ("Au Bout De La Nuit", "I Love U") , tantôt confiant et audacieux ("Sadi" avec Offset, "Tsunami", "Codéine 19"), Hamza navigue entre les genres et les émotions. Un véritable livre ouvert - avec sincérité - où l’artiste d’origine marocaine maîtrise son art, des textes aux productions (il travaille notamment avec Ponko, Kosei, Guapo du Soleil, Prinzly ou bien encore Milo Silbermann) . Il s’amuse aussi comme sur "Nocif" avec Damso. Il visite les sonorités afro ("Murder", "Cocoro" avec CKay) et offre également un très beau cadeau : "Atasanté Part.2" avec Tiakola. Mention spéciale à "Drifté", la cerise sur le gâteau ultra-pop au refrain plus que délicieux dévoilée fin novembre, qui prouve qu’Hamza ne se ferme définitivement plus aucune porte. "Sincèrement", merci.

Josman "J.000.$"

C'est le jour de ses 31 ans et en totale surprise que Josman nous a sorti cette année une nouvelle mixtape, "J.000.$". Ce projet, le rappeur de Vierzon le décrit comme une réponse à sa précédente mixtape sortie en 2017, "000.$", sur lequel il rappait sa "rage qui découlait du manque d'argent". Six ans après, Josman a désormais des "Problèmes de riche", mais sa détermination et son talent sont quant à eux toujours intacts. Rimes percutantes et production extrêmement soignée, c'est encore une fois un excellent projet que nous a livré J.O.S cette année, brillant malgré l'absence totale de featuring. De quoi nous donner hâte pour son tout premier concert à l'Accor Hotel Arena de Paris prévu le 24 février 2024 !

Freeze Corleone "ADC"

Si un projet était autant attendu du côté de Generations que dans le rap français, c’était bien celui de Freeze Corleone "ADC" (L’attaque des clones). Avec plus de 3 ans sans opus solo, chenzen est revenu avec 13 titres, évidemment comme à son habitude à une date marquante, cette fois-ci le 11 septembre, une référence évidente aux attentats des Wolrd Trade Center. Avec cet album Freeze s’ouvre un peu plus musicalement, le morceau "Jour de plus" en étant l’exemple parfait. Évidemment le natif de Seine-Saint-Denis ne fait pas dans la dentèle concernant ses punchs avec évidemment la fameuse : "Et j’crache des flammes comme Arcanin, j’préfère être accusé d’antisémitisme que de viol comme Gerald Darmanin". Le premier extrait du projet Shavkat reste aujourd’hui le deuxième meilleur démarrage de l’année avec 772 000 écoutes en 24h. Il finira par écouler un peu moins de 35 000 ventes pour sa première semaine d’exploitation, faisant de lui une réussite musicale comme commerciale. Une rafale dans le rap français qui se doit d’intégrer le top des meilleurs projets de cette année 2023 chez Generations.

Zola "Diamant du bled"

Zola a fait plaisir à tous ceux qui kiffent les tendances très modernes du rap, comme le cloud rap ou la trap par exemple. Si les gens se sont pas mal moqués à l'époque où le Z parlait de ses influences américaines, avec le célèbre "trop relou l'anglais", on est forcés de reconnaître a bien réussi à saisir ce qui se faisait de mieux de l'autre côté de l'Atlantique, et à le restituer à sa sauce, made in 91. Des prods très efficaces, comme celle de "Envie7vie" ou de "Toute la journée" avec Tiakola, un mega-hit avec "Amber", mais aussi des morceaux très sombres et beaucoup moins commerciaux comme "Cartier Panthère" entre autres/ Il a même réussi à refaire kicker Damso ! La melo, le kickage, Zola montre sur "Diamant du Bled" qu'il sait presque tout faire, et qu'il s'amuse dans tous genres d'ambiances. Alors oui, peut-être que 25 titres, c'est un peu long (le nombre d'écoutes sur Spotify ne cesse d'ailleurs de diminuer vers la fin du projet), mais on ne va pas lui jeter la pierre pour en avoir dévoilé plus qu'il n'en fallait. Le rappeur d'Evry consolide son statut de tête d'affiche de cette nouvelle génération, et confirme à chaque fois un peu plus les espoirs placés en lui lors de ses débuts en 2017. Troisième album, troisième carton, on a hâte de voir la suite.

Ninho "NI"

Après avoir établi son statut de "best rappeur français" et sorti son album "Jefe" en 2021, William aka Ninho revient en 2023 avec un album plus intrusif et une nouvelle proposition avec des featurings internationaux. Ils nous tease ce projet avec une série de freestyles "Lvl Up" avec 3 opus avant de nous dévoiler le premier single du projet qui s’intitulera 25G. Le 30 juin Ninho sort son 5ème album intitulé "N.I.", composé de 16 titres avec des prod et styles variés tout comme ses featurings passant du Nigeria (Ayra Starr, Omah Lay) au Royaume-Uni (Central Cee) avec un détour par les États-Unis (Lil Baby). Il n’aura fallu que quelques semaines pour être gratifié d’une édition deluxe contenant 5 nouveau titres et comme prévu le "Johnny" n'a pas déçu !

Tiakola/Gazo "La mélo est gangx"

Si l’arrivée de ce projet était aussi inattendue qu’il est qualitatif, La melo est gangx figure inévitablement dans les meilleurs albums de l’année. Avec une douzaine de morceaux accompagnés d’un titre solo pour chacun des artistes, cette collaboration se veut éclectique et épurée. Avec la présence des deux producteurs Skread et Kore, chaque prods est travaillée, mélangeant les deux univers respectifs de Gazo et Tiakola. Il s’apparente que "Notre Dame" ressort comme le single de cet album. C’est tout de même 4,4M de streams qui seront générés en 24h, faisant de La melo est gangx le 5ème meilleur démarrage de l’année. Il finira par atteindre la barre des 26 000 ventes pour la première semaine, de quoi le faire inéluctablement rentrer dans le top des projets de la rédac chez Geenrations !

Aya Nakamura "DNK"

On vous l’accorde, Aya Nakamura n’est pas une rappeuse… mais on était obligé d'évoquer son très réussi quatrième album. Intitulé "DNK", le successeur de son troisième projet "Aya" sorti en 2020 est paru fin janvier mais nous aura pourtant suivi jusqu’à la fin de l’année. Toujours la même recette pour la chanteuse française - un mélange de zouk, afro et r&b - qui réussit de nouveau à accrocher son public avec des hits envoûtants et stimulants signés notamment par Seysey et Max et Seny. Porté par le très efficace "Baby", le sensuel "Daddy" avec SDM ou encore le délicieux "Chérie", Aya Nakamura poursuit sa lancée à la conquête des coeurs du monde entier. Elle est aujourd’hui l’artiste française la plus écoutée à l’international et ça se comprend : sa musique est universelle et avec "DNK", elle le prouve une nouvelle fois.

Isha/Limsa "Bitume Caviar Vol.1"

On ne pouvait pas faire le bilan de cette année 2024 sans parler d'un des projets les plus inattendus de l'année, mais dont la sortie fait extrêmement plaisir aux kiffeurs de rap "kické" un peu à l'ancienne, sans trop d'autotune, avec des lyrics qui vous font un peu cogiter. Loin d'être dans le turn up, Isha et Limsa d'Aulnay ont plutôt proposé un projet rempli d'humour, de punchlines finement écrites et bien rappées, avec également un côté extrêmement lucide sur l'évolution de notre société et de nos mentalités. A la fois touchant et drôle, le duo nous offre un vrai voyage dans leur univers de galériens qui ont tout fait pour s'en sortir, avec succès. On retiendra notamment des morceaux marquants, comme "Le Plan A", "Le Plan B", "Le chant des cigales", "Inna di Club", "SRSD" mais aussi la cover, qui est peut-être la plus WTF et en même temps la plus géniale de l'année.

PLK "2069"

Cette année, PLK aura encore une fois marqué les esprits en nous partageant un projet pas comme les autres, entièrement conçu avec son public. Régulièrement pendant plusieurs semaines, les fans devenus pour l'occasion employés de son label Enna Music se retrouvaient en conférence vidéo avec le rappeur du 92 pour avancer sur sa conception. Au total, il leur aura fallu 2069 minutes de collaboration pour parvenir au bout de cet EP de 10 titres sur lequel PLK nous démontre une fois de plus son talent et sa polyvalence. Et sans surprise, "2069'" a rapidement connu un succès mérité, propulsant les morceaux "Demain" et "Nouvelles" au rang de hit de cette année 2023. Plus fort encore, ce projet est tout récemment devenu le premier et unique EP de l'histoire du rap français à être certifié disque de platine. Et rien que pour ça, bravo et respect à PLK !

Werenoi "Carré"

La mélodie aura eu de sacrés représentants dans le rap français en cette année 2023. On pense à Tiakola, évidemment, mais aussi à Werenoi, qui a prouvé qu'on pouvait compter sur lui niveau toplines et niveau refrains. Avec "Carré", il a trouvé le bon équilibre entre le kickage plus "brut" et les passages chantés, avec un changement d'ambiance à chaque morceau. Impossible de s'ennuyer donc en écoutant ce projet, qui a aussi rempli son quota de hits : "Laboratoire", "Ciao" avec Ninho, "Chemin d'Or", ont considérablement fait grimper la hype autour du projet. Mais on a aussi eu droits à des morceaux beaucoup plus streets et agressifs, qui font mouche eux aussi, à commencer par l'intro de l'album, mais aussi "10.03.2023", "Grisaille", ou l'incroyable "Nos labels c'est du papel" avec Lacrim. Un choix des iinvités judicieux, un album complet où le rappeur continue de faire la même musique qu'à ses débuts, mais en plus travaillé, on peut dire que les fans de Werenoi ont été servis, et que le rappeur a véritablement changé de statut : validé par Booba en interview, il est même devenu poto avec Pascal Obispo, et ça, ça doit bien faire plaisir à la daronne !