50 Cent : le top 5 de "Get Rich or Die Tryin'"

"Get Rich or Die Tryin'" fête ses 20 ans !

Vous avez voté, nous aussi !

50 Cent est actuellement en pleine tournée mondiale. Le vendredi 3 novembre, il a ainsi donné un énorme concert à la Paris Défense Arena devant 40 000 personnes en feu. 2023 c'est aussi l'anniversaire des 20 ans de son premier album, le mythique "Get Rich or Die Tryin'". Toutes ces occasions combinées ont donc été le point de départ d'une consultation lancée sur les réseaux sociaux de Generations dans lequel on vous a demandé de nous donner votre top 5 des meilleurs titres de cet opus vendu 9 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis !

Meny Men 21 Questions In Da Club If I Can't What Up Gangsta

On a aussi voulu voir si on avait les mêmes idées que vous alors Alice et Yo OBG qui présentent la matinale sur Generations ont aussi réfléchi à leur top des morceaux tirés de ce classique du rap américain.

Le choix d'Alice :

Many Men 21 Questions PIMP What Up Gangsta High All The Time

Le choix de Yo OBG :

21 Questions Many Men If I can't What Up Gangsta Wanksta

Comme vous le voyez, de nombreux morceaux sortent du lot notamment "21 Questions", "What Up Gangsta" ou "Many Men" qui font l'unanimité. On s'étonne d'ailleurs que le tube "In Da Club" ne fasse pas plus l'unamité que cela !

Mais bon, on a quand même été été le voir performer et on vous en a fait un beau live-report ! Enjoy !