Freeze Corleone : Pierre Palmade touché par ses punchlines

Evidemment, l'humoriste n'a pas bien pris.

Freeze Corleone a encore frappé fort à la rentrée 2023, avec la sortie de son album "ADC" ("Attaque Des Clones"), le 11 septembre. Un projet qui a d'ailleurs déjà décroché son disque d'or, preuve que la hype n'est pas retombée autour du chef de file du 667, le collectif auquel il appartient. Au programme, des prods bien sombres (signées Flem pour la plupart), et des lyrics bien provocateurs, qui ne font pas que des heureux. Comme l'humoriste Pierre Palmade, visé par des lignes de Freeze, et qui n'a pas tardé à réagir.

Dans "Tse Chi Lop", track numéro 6 de l'album, le Prof Chen réclame la "PDM pour Pierre Palmade, si possible avec des techniques qui viennent d'Allemagne ou d'chez Mohammed ben Salmane", avec "PDM" qui signifie "peine de mort". Des propos qui ont apparemment touché l'humoriste, qui y a réagi pendant son interrogatoire du 26 septembre, retranscrit par le Parisien : "C'est dégueulasse... Un rappeur a proposé la peine de mort avec la torture. On me dit de ne pas lire. Ça ne s'arrête pas", a-t-il confié.

Dans le reste de l'article, il semble assumer ses responsabilités dans l'accident de la route qu'il a provoqué en conduisant sous stupéfiants, causant la mort d'un bébé dans le ventre de sa mère. Un accident pour lequel il a eu la chance d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire, une chance que très peu de gens ont en France, en particulier lorsqu'ils sont issus des quartiers populaires et non pas du show-business... On comprend donc ce qui a pu énerver Freeze Corleone, même si rappelons-le, la peine de mort est toujours interdite en France, et que c'est de toutes façons bien trop facile de simplement mourir sans avoir purgé aucune peine.