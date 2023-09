Freeze Corleone : les chiffres fous de “ADC”

Il réalise le meilleur démarrage de sa carrière.

C'était prévisible tant il était attendu. Avec son nouvel album "ADC" pour "L'attaque des clones" sorti lundi 11 septembre, Freeze Corleone est en train de tout casser. 22 heures après sa sortie, le projet comptabilisait déjà 6,7 millions de streams uniquement sur Spotify avec une moyenne de 521 000 streams par titre. Une performance folle qui dépasse celle de son précédent album "La Menace fantôme" qui sur la même durée avait atteint 5,2 millions d'écoutes sur la plateforme.

Et ce n'est pas tout. Les 13 titres de l'album occupent actuellement les 13 premières places du Top Single Spotify, détrônant au passage les deux hits de cet été, "Casanova" de Soolking et Gazo et "Sayian" de Heuss L'enfoiré et Gazo. Les multiples polémiques suite à la sortie de ses morceaux "Shavkat" et "Amérique du Sud" n'ont finalement pas eu raison de Freeze !

Forcément, le rappeur du 667 a pris le temps de savourer cet exploit sur ses réseaux sociaux et remercier son public.

Avec ces scores impressionnants, Freeze Corleone devrait largement dépasser les chiffres de ventes en première semaine de son premier album "La Menace fantôme". Il se pourrait aussi que le rappeur réalise le meilleur démarrage de l'année 2023 pour un album de rap. On attend d'avoir les chiffres officiels pour confirmer cette théorie !