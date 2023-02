Rohff se paie lui aussi Pierre Palmade

Le PAdre du rap game est ulcéré de voir que l'humoriste n'est pas derrière les barreaux !

Pour une fois que Rohff et Booba sont d'accord sur un sujet, il faut quand même le noter, c'est globalement quelque chose d'assez rare pour ne pas dire d'inédit. Mais la situation de Pierre Palmade et surtout le fait qu'il ne soit pas actuellement en prison pour les actes qu'il a commis mais juste assigné à résidence avec l'obligation de porter un bracelet électronique a du mal à passer du côté des artistes qui dénoncent, assez justement d'ailleurs, une justice à deux vitesses et sans doute les passe-droits dont l'humoriste a pu bénéficier au vu de sa notoriété et de son argent. Un traitement qui ne passe auprès d'Housni qui s'en est ému dans un tweet.