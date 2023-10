Freeze Corleone lâche le clip de "Voldemort" pour fêter le disque d'or

Ça y est, "ADC" est décoré.

Freeze Corleone avait effectué un démarrage de malade avec "ADC", son dernier album en date sorti le 11 septembre. Et le résultat ne s'est pas fait attendre : le rappeur a décroché un nouveau disque d'or, son deuxième après celui gagné avec "LMF" en 2020. Et pour faire plaisir aux fans, et continuer à pousser son nouveau projet, le Prof Chen vient de dévoiler un tout nouveau clip extrait de ADC. Le morceau s'appelle "Voldemort", il s'agit d'une des prods les plus agressives du projet. Dans le clip, on retrouve pas mal de plans sombres / enfumés / mystérieux, qui font écho à l'univers du rappeur, toujours aussi mystique.