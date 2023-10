Kanye West et Ty Dolla $ign : leur album commun prévu pour le 3 novembre ?

Sur Instagram, une publication prévoit une listening party avec les deux artistes à cette date.

Attendu d’abord pour le 13 octobre, l’album commun entre Ty Dolla $ign et Kanye West ne devrait plus tarder. Sur son compte Instagram, le rappeur californien a fait une annonce. Après avoir effacé l’intégralité de ses publications, Ty Dolla $ign a publié un simple fond noir avec un texte. On peut y voir le symbole du Yen, pour représenter Kanye West, ainsi qu’un dollar, accompagné de la phrase : "Listening Party multi-stades le 3 novembre".

Prévu initialement pour le mois d’octobre, il a été reporté car Ye était à la recherche d’un partenaire de distribution, d’après Billboard. Il avait ensuite annoncé "prendre une décision prochainement". Une décision qui survient après que certains labels aient choisi de ne pas distribuer leur projet, suite aux propos antisémites de Kanye West. L'année dernière, l"interprète de "Heartless" a en effet tenu à plusieurs reprises un discours choquant. Ainsi, les deux rappeurs américains devraient présenter leur projet à deux le soir du 3 novembre prochain.

Ce nouvel album serait la première sortie de Kanye West depuis "Donda", sorti en 2021. Un projet dans lequel on retrouve également sa dernière collaboration avec Ty Dolla $ign sur "Junya pt.2" avec Playboi Carti. Avant ce featuring, les deux rappeurs ont précédemment travaillé ensemble en 2020 sur "Ego Death" et "Track 6" en 2020, "Everything We Need" en 2019 ou encore "Guard Down" en 2015 avec Diddy.