50 Cent souhaite un très bel anniversaire à Eminem

Fifty est plutôt fidèle en amitié !

50 Cent est un sacré personnage, capable du meilleur comme du pire envers ses collègues du rap game. Comme ce dernier mois, pendant lequel il a passé son temps à répéter aux gens que Diddy avait fait tuer Tupac via l'intermédiaire de Duane "Keffe D" Davis, qui a été arrêté il y a quelques semaines. Mais s'il est capable de vous rendre la vie impossible, Fifty sait aussi mieux que personne comment témoigner sa gratitude envers ceux qui l'ont aidé à avancer dans la vie, comme avec Dr. Dre par exemple.

Ou encore Eminem, qui est l'homme derrière le décollage de la carrière de 50 Cent, au début des années 2000. Et hier, c'était justement l'anniversaire du Slim Shady, qui est né le 17 octobre 1972 et qui fête donc ses 51 ans. Un véritable OG désormais, craint et respecté par la plupart des rappeurs du game, mais qui demeure donc très ami avec 50 Cent. Ce dernier lui a envoyé un sacré message pour lui fêter son "birthday" : "Joyeux anniversaire à Eminem, la légende vivante. Je t'aime jusqu'à la mort mec, que Dieu te bénisse et t'en donne encore plus".

Il a accompagné son post Twitter de quelques photos sur lesquelles on retrouve les deux rappeurs ensemble, dans leurs jeunes années, mais aussi plus récentes. L'occasion de mesurer à quel point le temps passe vite : avant-hier, Eminem était encore l'enfant terrible du Rap US et 50 Cent avait choqué tout le monde avec son rap hyper gangsta. Aujourd'hui, ce sont deux OG, pères de famille (même si c'est un peu plus confus pour Fifty) qui se remémorent le bon vieux temps.