Eminem entre dans le Top 10 des artistes qui ont le plus vendu dans l’histoire

Nouveau record !

Il a beau sortir très peu de nouveautés, Eminem continue d'établir de nouveaux records. En effet, avec plus de 207 millions de ventes au cours de sa carrière, le rappeur de Détroit vient tout récemment d'entrer dans le top 10 des plus gros vendeurs de l'histoire, tout genres musicaux confondus. Un honneur monumental pour le Slim Shady, qui est au passage le seul rappeur à faire partie de ce club très privilégié.

Son plus proche concurrent est d'ailleurs Drake, situé à la 41e place. Autant vous dire qu'Eminem a une belle longueur d'avance avant de se faire rattraper... Il a en revanche encore du chemin à parcourir avant d'atteindre la première place, actuellement occupée par les Beatles avec 423 millions d'albums vendus.

Une performance de plus pour Eminem, qui est devenu l'année dernière l'artiste le plus certifié de l'histoire. Il est également le rappeur avec le plus de certifications diamant pour les albums "The Marshall Mathers LP", "The Eminem Show", "Curtain Call : The Hits" et les morceaux "Lose Yourself", "Not Afraid" et "Love the Way You Lie". Bref, les trophées sont nombreux pour Eminem !