Joe Budden partage les messages envoyés par Drake

Leur clash prend une toute autre ampleur...

C'est ce qu'on appelle rajouter de l'huile sur le feu. Quelques heures à peine après le début de son clash avec Drake, Joe Budden s'en est à nouveau pris à son rival dans le dernier épisode de son podcast. Et cette fois il s'en prend bien plus personnellement au rappeur canadien en lisant carrément les messages privés qu'il a reçu de sa part sur Instagram.

"Prends une pilule pour te détendre, Anthony. Prends un verre. Joue quelques instrus. Ecris peut-être quelques lignes sur ton amour du bon vieux temps. Un petit son joué en radio te ferait du bien papa."

Hilare, Joe Budden explique ensuite ne pas comprendre ce message et n'avoir aucun problème avec Drake.

"Je ne sais pas pourquoi tu es devenu fou comme ça. J'aime l'album, [...] je n’ai pas de problème. En fait, personne n’est plus heureux pour toi que moi."

Joe budden reading Drake Instagram post about him 💀 pic.twitter.com/j4hVoGsCKU — 🇯🇲🇦🇬SPLASH MEDALLION (@oochiewalle_) October 11, 2023

Rien à faire pour Drake qui reste visiblement persuadé que cette attaque de Joe Budden sur son album "For all the dogs" est personnelle et dépasse largement sa musique.

"Reste sur la musique. Si tu n'aimes pas, alors d'accord. Mais tu parles du fait que je chope des jeunes de 25 ans [à 37 ans], là c'est personnel. C'est malveillant et j'aime pas ça."

En espérant que les deux rappeurs parviennent à enterrer la hâche de guerre, peut-être en dehors des réseaux sociaux.