Drake et Joe Budden se clashent sévèrement

A propos de l'album "For All the Dogs".





Joe Budden avait beaucoup de choses à dire sur Drake et son tout nouvel album "For All the Dogs". Dans le dernier épisode de son podcast, le rappeur new-yorkais s'est en effet permis de copieusement critiquer le dernier projet du canadien, et même plus largement sa musique en général. "Il rappe pour les enfants. J'ai dû regarder quel âge il avait quand j'ai terminé l'album... Il a 37 ans. Arrête de rapper pour les plus jeunes ! Pourquoi est-ce que tu traînes toujours avec des jeunes de 25 ans ? Tu es un milliardaire de 37 ans. Je veux entendre Drake rapper pour les adultes. C'est ce que je lui reproche aujourd'hui." Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DJ Akademiks (@akademiks) Un avis assez clair qui forcément n'a pas du tout plus au concerné, comme le prouve son (très long) commentaire posté sous l'extrait du podcast en question. "Tu as raté la musique. Tu as laissé ça derrière toi pour faire exactement ce que tu dis dans cette vidéo parce que c'est ça qui paie tes factures. Pour chaque artiste qui regarde cette émission, rappelez-vous que vous regardez un échec donner son idée de ce qu'est la recette d'un succès... un lâche qui donne son opinion sur comment atteindre la longévité..." Bien évidemment, Joe Budden n'a pas pu laisser cette longue tirade sans réponse, affirmant à Drake qu'il "finira par grandir un jour ou l'autre". Un conseil de vie qui n'a à nouveau pas plu au rappeur canadien, qui s'est empressé d'enchainer les piques via sa story Instagram. Drake's response pic.twitter.com/AgOxGVZyMw — Complex Music (@ComplexMusic) October 7, 2023 Si les internautes n'ont pas tardé à prendre parti, quelques personnalités ont elles-aussi choisie leur camp. Birdman a par exemple pris la défense de Drake, tout comme le père de ce dernier. Bref, on risque d'entendre parler de cette histoire encore longtemps !