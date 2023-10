Drake annonce une pause dans sa carrière pour se soigner

Après la sortie de "For All The Dogs", le rappeur doit honorer des promesses faites à son entourage.

"Je dois me concentrer sur ma santé et me remettre sur pied", avoue le rappeur canadien en interview.

Plus d’un an après la sortie de son septième album "Honestly, Nevermind", Drake était de retour ce vendredi 6 octobre. Le rappeur canadien, après des mois d’attente, a dévoilé son nouveau disque, "For All The Dogs". Un huitième projet que les fans devront savourer un long moment avant d’entendre la suite de l’interprète de "One Dance". Le jour même de sa sortie, Drake a en effet déclaré au micro de "Table For One" sur SiriusXM une pause dans sa carrière.

"Je ne ferai probablement pas de musique pendant un certain temps, avoue le Canadien. Je vais être honnête. Je dois me concentrer sur ma santé et me remettre sur pied". Si Drake affirme que ce "n’est rien de grave", il confirme tout de même souffrir de "problèmes avec son estomac depuis plusieurs années". Un mal qui l’oblige aujourd’hui de se concentrer sur lui, sa santé et laisser la musique de côté histoire de revenir plus fort. Une annonce qui survient aussi suite à des promesses faites à son entourage. "Je vais fermer la porte du studio pendant un petit moment", poursuit-il.

Malheureusement pour son public, Drake ne sait pas réellement combien de temps va durer cette pause. "Un an, peut-être un peu plus longtemps", prévoit-il. En attendant, ses fans ne restent pas sans rien. Avec la sortie de "For All The Dogs", c'est un album de 22 titres qu'il laisse en claquant la porte. Un long projet sur lequel il invite 10 invités et non des moindres : Bad Bunny, SZA, Teezo Touchdown, 21 Savage, J. Cole, Yeat, PARTYNEXTDOOR, Chief Keef, Sexyy Red et Lil Yachty.