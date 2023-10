Drake : découvrez le tracklisting complet de "For All The Dogs"

Découvrez le tracklisting complet de "For All The Dogs" :

1. "Virginia Beach"

2. "Amen"

3. "Calling for You"

4. "Fear of Heights"

5. "Daylight"

6. "First Person Shooter"

7. "IDGAF"

8. "7969 Santa"

9. "Slime You Out"

10. "Bahamas Promises"

11. "Tried Our Best"

12. "Screw the World (Interlude)"

13. "Members Only"

14. "Drew a Picasso"

15. "What Would Pluto Do"

16. "All the Parties"

17. "8am in Charlotte"

18. "BBL Love (Interlude)"

19. "Gently"

20. "Rich Baby Daddy"

21. "Another Late Night"

22. "Away From Home"

23. "Polar Opposites"