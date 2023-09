Drake dévoile l'impressionnante collection de soutiens-gorge reçus durant sa tournée

Et annonce au passage la sortie de son album.

Une fois de plus, Drake nous prouve son amour pour les femmes. Depuis le début de sa tournée "It's All a Blur Tour" au début de l'été, le rappeur canadien a le plaisir de recevoir des soutiens-gorge à quasi chacune de ses dates. C'est même tellement devenu une habitude que son père, Dennis Graham, lui a fait la blague de lui en lancer un gigantesque lors de son show à Inglewood en Californie.

Drake a donc voulu pousser la blague encore plus loin en affichant sur Instagram les dizaines de sous-vêtements reçus sur scène ces derniers mois. Grand sourire et pose de conquérant, Dreezy semble plutôt fier de sa collection soigneusement ordonnée par taille. On pense d'ailleurs aux deux membres de son équipe qui ont dû récupérer et trier tout ça...

The bra collection is crazy pic.twitter.com/XrSx9R91RY — Drake Fan Page (@DrakeDirect_) September 6, 2023

Un beau coup de com plein d'humour qui permet à Drake d'annoncer la sortie de son tant attendu huitième album solo "For All the Dogs" pour le 22 septembre. Et cette fois c'est officiel, il n'y a pas de doute !

Pour le moment, très peu d'informations ont été dévoilé sur ce tout nouvel album, mis à part la cover dessinée par le fils de Dreezy, Adonis. On sait aussi que Lil Yachty devrait figurer sur l'un des morceaux du projet. En effet, les deux rappeurs ont récemment été aperçus en plein tournage de clip d'un titre inédit. Rendez vous dans deux semaines pour découvrir tout ça !