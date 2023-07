Drake explique pourquoi il n'est toujours pas marié

Il travaille trop !

Il le dit très bien lui-même, Drake est un "certified loverboy". Ou en tout cas, c'est l'image qu'il renvoie, que ce soit en organisant des dates hors du commun ou en s'imaginant épouser plusieurs femmes dans l'un de ses derniers clips. Mais à 36 ans, le rappeur canadien est-il réellement prêt à se poser, voire à se marier ? C'est la question que lui a posé Bobbi Althoff dans le tout dernier épisode de son podcast, The Really Good Podcast. Une interview au passage assez particulière et pleine d'humour, enregistrée dans... un lit.

"Je sais pas, pour moi [le mariage] ressemble à une chose des anciens temps. Mais je pense que je finirais par le faire, même si je ne pense pas pouvoir offrir à une femme ce qu'elle recherche. Je pense que ma vie, mon travail, c'est ma priorité. [...] Je ne veux pas décevoir quelqu'un."

Un peu plus loin dans l'interview, Drake précise malgré tout son style de femmes. Et comme le relève avec beaucoup d'ironie Bobbi Althoff, il n'a pas de critères vraiment très élevés. Pour les intéressées, vous savez donc à quoi vous en tenir !

"J'aime les femmes qui sont elles-mêmes, qui sont de vrais individus. Je n'aime pas les copies conformes, celles qui ressemblent à d'autres que j'ai déjà vu plusieurs fois au cours de mon existence. Et j'aime les femmes qui ont le sens de l'humour."

Aucun doute sur le fait que les femmes et l'amour seront une nouvelle fois les thèmes de son prochain album "For All The Dogs" dont la sortie est prévue pour le courant de l'été.