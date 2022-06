Un clip surprise après un album surprise.

Drake avait tout prévu pour mieux nous surprendre. Un album publié dans la nuit, "Honestly, Nevermind", et un clip pour accompagner le tout. Il s'agit du morceau "Falling back" avec un clip sur le thème du mariage qui montre le Canadien en train d'épouser plusieurs femmes. Il y a aussi des apparitions de Tristian Thompson et de la mère de Drizzy, Sandi Graham. La vidéo comprend également un message "Free YSL" pour Young Thug et Gunna.