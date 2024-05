Booba s'attaque de nouveau à Maes et Gims

Le Duc reprend ses activités.

Très discret sur ses clashs ces derniers temps, Booba reprend du service. Et ce sont deux de ses ennemis qui en prennent pour leur grade.

Tout d’abord Gims. Comme à son habitude, le Duc sort les dossiers et les anciennes phrases de l’ex-rappeur de la Sexion d’Assaut. Ce dernier disait du bien de Booba à ses débuts avant de retourner sa veste ces derniers temps. Le montage est cocasse. Gims disait : "Booba est quelqu’un que j’écoutais gamin, au collège, au lycée, j’ai toujours écouté. C’était nos stars à nous." Un avis bien différent aujourd’hui :

Booba continue de presser son adversaire Maes. Une vidéo où on voit le Duc chercher les notes de la chanson "Madrina" au piano, avec la tête de Maes au second plan sur l’instrument. Une autre vidéo bien différente du propriétaire du canal Telegram "Brozer Mafia" qui avait des informations sur beaucoup de monde des quartiers avec des photos. Le 11 mai, il s’est fait agresser et a dévoilé qui lui envoyait ses informations. Maes soit-disant en faisait partie.

Plus tôt dans la semaine, Le Duc félicitait SDM pour son sold-out à l'Accor Arena de Paris le 25 février 2025. Il en avait profité pour tacler Maes qui, lui, n'a pas réussi cette performance.