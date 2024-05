Booba repasse à l’attaque et s’en prend à Damso et Maes

C'est gratos...

On le trouvait bien calme ces derniers temps. Booba a même fait la paix avec La Fouine et ne s'en prenait plus à d'autres rappeurs. Cette "trêve" n'a pas duré. Le Duc est de retour et se paie à la fois Maes et Damso pour le même prix, celui d'un tweet vengeur et moqueur...

Un des artistes les plus proches de Booba, SDM, vient d'annoncer qu'il avait réussi à sold-out son concert prévu à l'Accor Arena de Paris le 25 février 2025. Une grande nouvelle saluée par le Duc qui en a tout de même profité pour tacler Maes qui, lui, n'a pas réussi cette performance. Il écrit ainsi :

.@Sdm__92 FÉLICITATIONS 🏴‍☠️ j'crois y a qu'un seul rappeur Français qui peut pas remplir Bercy le pauvre 😂 #LPNJF 🖤 pic.twitter.com/e5Nx0Opi9w — Booba (@booba) May 7, 2024

Tout le monde a parfaitement compris à qui il s'adresse...

Et puis, comme il était chaud, il est revenu sur des propos de Damso sur la scène musicale belge lorsqu'il a reçu l’Ultratop Streaming Award, un prix récompensant l'artiste le plus streamé du pays. Au cours d'une interview qui a suivi, il a ainsi expliqué :

"La Belgique a du talent mais je vois qu’il n’y a pas d’unité artistique qui permet aux artistes d’être mis en avant. Les politiques ont un rôle à jouer dans la culture, il y a plein de talents dehors mais ils n’ont pas de visibilité."

Il a été repris de volée par B2O qui lui demande ainsi :

Et pourquoi tu ne produis pas d'artistes Belges via ton label? Pourquoi tu n'en invites pas dans tes albums? Au pire appel le label 92i y sont assez bons pour faire découvrir le rap Belge. Y s'ont fait péter Damso Shay et Green Montana... C'est faisable quand on veut vraiment.… pic.twitter.com/AzdfXwBnYH — Booba (@booba) May 7, 2024

Il ne faut jamais faire d'erreurs avec le Duc sous peine d'un puissant effet boomerang...