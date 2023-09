Doja Cat nie clasher Nicki Minaj et Cardi B

Ses explications se tiennent.

Doja Cat a une personnalité un peu hors du commun, même pour les USA où on est habitués à voir les rappeuses forcer le trait pour affirmer leur identité. Et comme à l'époque de l'émergence de Cardi B, les médias essaient de monter en épingle des rivalités qui n'existent pas jusqu'à ce qu'elles deviennent réelles. Doja Cat voit donc ses textes décortiqués et analysés, et les vautours essaient de faire croire que certaines de ses punchlines sont destinées à ses concurrentes comme Nicki Minaj, Cardi B ou encore Megan Thee Stallion.

Mais Doja Cat a tenu à mettre les choses immédiatement au clair via une série de messages postés en story : non, ses piques ne sont pas destinées ni à Nicki, ni à Cardi, mais bien aux trolls et aux haters dont la violence s'est multipliée contre Doja ces dernières semaines."Pour être claire à 100%, parce que je sais qu'il faut que je parle vraiment doucement pour certains d'entre vous, je ne clashe personne à part les haters dans mes commentaires", a commencé par écrire l'artiste.

Elle continue, toujours aussi cinglante, en disant : "Les gens ne veulent pas accepter que je les clashe eux donc ils essaient de détourner l'attention sur Nicki, Cardi ou Meg et les autres artistes féminines. Je ne clashe pas les rappeuses. Je clashe les critiques. Restez énervés, continuez d'essayer. Je ne clashe pas les gens qui m'inspirent et que je prends pour modèle, je n'attaque pas les gens qui ne me harcèlent pas tous les jours. Vous le faites. Elles ne le font pas. C'est vous le problème".

Voilà qui a au moins le mérite d'être clair, et qui confirme ce que Doja Cat disait il y a quelques temps à propos de certains de ses fans hardcore sur le net.