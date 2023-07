Doja Cat n’aime pas ses fans !

Et s’embrouille même avec eux sur les réseaux sociaux.

Les fans de Doja Cat ne sont pas contents et pour cause. La chanteuse a avoué "ne pas les aimer" et a eu des propos assez durs à leurs égards sur Twitter.

Ces derniers temps, l’artiste de 27 ans a fait beaucoup parler d’elle, sans que ce soit nécessairement positif. Si ce ne sont pas les divers looks qu’elle arbore sur ses réseaux (ou à la dernière Fashion Week de Paris) qui font jaser, ses pétages de plombs en Live sur Instagram font le travail. De plus, ses propos ne laissent pas non plus indifférents. Elle qui disait haut et fort dans son morceau "Attention" que le comportement et les remarques de ses haters ne la touchaient pas, il semblerait qu’il en soit de même en ce qui concerne sa fan base.

Le dimanche 23 juillet, le blog Pop Base a partagé un screen d’une conversation de Doja avec certains fans et on peut dire que l'échange n’a pas vraiment été amical ou même cordial. En effet, la rappeuse a expliqué ne pas pouvoir dire qu’elle aime ses fans puisqu’elle ne les connaît pas. Une logique qui visiblement ne plaît pas, malgré les précisions de l’artiste. Elle expliquait : "Ma vie, mes règles, mon style, mon comportement". Ce à quoi à une page fan a commenté :

"Je veux t’entendre dire, oui je vous aime les gars, comme on le dit généralement à ses fans".

L’interprète de "Vegas" a rétorqué : "Mais ce n’est pas le cas, je ne vous connaît pas". Un autre fan, visiblement piqué, lui a alors répondu :

"Et nous on ne te connaît pas non plus. Mais on t’a soutenu coûte que coûte. En fait, tu ne serais RIEN sans nous. Tu travaillerais encore au supermarché à faire des sons sur Garage Band, Mademoiselle j’ai laissé tomber l’école au lycée".

C’est là que les insultes ont commencé de la part de Doja Cat :

"Personne ne t’a forcé, je ne sais pas pourquoi tu me parles comme si t’étais ma mère, sal*pe, tu as l’air d’une folle".

Doja Cat responds to fans asking if she can say she loves them:



“i don’t though cuz i don’t even know yall” pic.twitter.com/BBmNKZxqT1 — Pop Base (@PopBase) July 23, 2023

Cependant, les choses ne se sont pas arrêtées là. Elle s'en est ensuite pris à tous ses fans qui se font appeler les "kittenz". Si les fans de Beyoncé composent la "Beyhive" et si Lady Gaga a, elle, ses "Monsters", Doja Cat ne semble pas apprécier d’avoir ses "Kittenz". Dans un tweet effacé depuis elle déclarait :

"Mes fans ne s’appellent pas comme je ne sais pas quelle m*rde. Si vous vous faites appeler "kitten" [chaton en anglais] ou p*tain de "kittenz", ça veut dire que vous avez besoin de quitter votre téléphone, de trouver un boulot et d’aider vos parents à la maison".

Lorsqu’un internaute lui a ensuite fait remarquer que c’était elle qui avait donné ce nom à ses fans, la chanteuse a précisé que ces paroles datent de l'époque où elle était une "adolescente alcoolique".

Depuis les déclarations de Doja Cat, plusieurs comptes fans ont été désactivés. Forcément, certains n’allaient pas se laisser insulter sans réagir. La retraite de l’artiste pourrait peut-être arriver plus vite que prévue...