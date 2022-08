Doja Cat craque pendant un Live Instagram et se rase complètement la tête et les sourcils

Elle n'aime pas avoir de cheveux...

Doja Cat n'est plus à une excentricité près. Mais là, elle a complètement craqué puisqu'elle a fait ce que l'on appelle une "Britney Spears", qui totalement sous pression s'était ruée dans un barber pour se raser la tête avec une tondeuse. Doja Cat, elle, a fait la même chose mais a, en plus, ajouté les sourcils, le tout en live sur Instagram...

Jeudi 4 août, Doja Cat a sauté sur IG Live pour révéler sa tête nouvellement rasée. L'interprète de "Best Friend" est allée encore plus loin et a commencé à se raser les sourcils pendant que ses fans regardaient. On ne sait pas ce qui a poussé Doja à entreprendre de telles actions. Cependant, elle a expliqué à ses abonnés pourquoi elle s'était rasé la tête. Apparemment, elle était épuisée de porter des perruques pendant l'entraînement et la perruque devenait collante à cause de l'humidité de la transpiration.